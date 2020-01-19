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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: نسبة العمل لتطوير شوارع مصر الجديدة والحجاز 70%

الأحد 19/يناير/2020 - 01:46 م
جولة تفقدية
جولة تفقدية
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بشارعي الحجاز بمصر الجديدة وجسر السويس والمطرية، في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بها.

وأكد المحافظ أن الأعمال بشارع الحجاز تمتد على مسافة أكثر من خمسة كيلومترات، وتتضمن أعمال توسعة للشارع مع تقليص للأرصفة والجزيرة الوسطى وتجميلها وتزويدها بأعمدة إنارة مزدوجة، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70% وينتهي العمل به بنهاية الشهر المقبل.

وأصدر تعليماته بتكثيف أعمال الزراعة بأحواض الزهور المنشأة حديثا مع تقليم الأشجار مع مراعاة تخصيص أماكن لعبور المشاة وتحدد بمطبات خفيفة وعمل تخطيط مروري وإشارات ضوئية.

وخلال تفقده أعمال التطوير بمحور جسر السويس الممتدة من ميدان ألف مسكن حتى شارع الكوبري بمسافة خمسة كيلو مترات تقريبا أكد على اختزال الجزيرة الوسطى، والسماح باتساع الشوارع للمساهمة في تحقيق سيولة مرورية، وكذلك سرعة تحديد موقع آخر لنقل سيارات السرفيس من ميدان ألف مسكن ومنع تواجدها نهائيا بالميدان فور الانتهاء من تحديد الموقع وتجهيزه، مشددًا على شركة المقاولات المسئولة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولًا بأول.

وخلال تفقده حي المطرية أصدر المحافظ تعليماته بالتشديد على التزام سيارات السرفيس بالمكان الجديد المخصص لها وعدم السماح بتواجدها بالميدان، كذلك إعداد دراسة مرورية لتطوير ورفع كفاءة شارع المطراوي والمؤدي إلى شجرة مريم في إطار جهود المحافظة لإعداد الأماكن المقدسة في رحلة السيدة العذراء بمصر.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال رفع السيارات المتروكة بالشوارع والتحفظ عليها بالتنسيق مع المرور، وكذلك رفع جميع السلاسل والأعمال الحديدية والبردورات وخلافه مما يستخدمه البعض لتخصيص أماكن لانتظار سياراتهم الخاصة بالشوارع.

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.
محافظ القاهرة: نسبة العمل لتطوير شوارع مصر الجديدة والحجاز 70%
محافظ القاهرة: نسبة العمل لتطوير شوارع مصر الجديدة والحجاز 70%
محافظ القاهرة: نسبة العمل لتطوير شوارع مصر الجديدة والحجاز 70%
محافظ القاهرة: نسبة العمل لتطوير شوارع مصر الجديدة والحجاز 70%

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