رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يلتقي بومبيو ويبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 01:44 م
السيسي وبومبيو
السيسي وبومبيو
طباعة
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الأحد باستقبال مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامته".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات ترامب للرئيس السيسي، مؤكدًا التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ودعم بلاده لجهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك مساعيها الحثيثة لتسوية الأزمات في المنطقة بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا في إطار انعقاد مؤتمر برلين بعد ظهر اليوم، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية الأزمة إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تضمنته تلك المسارات من بنود.

وأعرب "بومبيو" عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، وخبرتها بالملف الليبي.

كما تم التطرق إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب الرئيس عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، معربًا عن التطلع لاستمرار الدور الأمريكي في هذا السياق وصولًا إلى بلورة اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي اهتمام وحرص الإدارة الأمريكية على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر وكذلك جميع الأطراف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

منذ حوالي 13 ساعة

مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

منذ يومين

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«سبارتاكوس» يتسبب في حشد جماهيري بسوهاج

«من قلب النجع».. اللي ميعقطش يجيب طوب

عروض سينما وورش فنية متنوعة بثقافة سوهاج

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم