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مصر

بخط يده.. مدبولي يكتب رسالة في حب سيماف خلال زيارته

الأحد 19/يناير/2020 - 01:43 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صباح اليوم، زيارة صباحية لـ مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف"، سجل خلالها كلمة في سجل كبار الزوار بالمصنع.

وبدأ مدبولي كلمته بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم "سعدت اليوم بزيارة مصنع سيماف لأول مرة وأتمنى من الله أن أسعد بزيارته قريبا مرة أخرى بعد أن يكون قد تم تطويره بأحدث المعدات والتقنيات التي تمكنه من إنتاج عربات القطارات والمترو التي تضاهي مثيلاتها من العربات العالمية لأن مصر قادرة بكوادرها البشرية أن تكون في مقدمة الدول في كافة المجالات"، وأنهي بـ "مع خالص تحياتي ثم التوقيع وتاريخ اليوم".

ويرجع إنشاء مصنع سيماف لعام 1958، حيث استطاع المصنع المشاركة في إنتاج نسبة كبيرة من أسطول نقل الركاب والبضائع للسكة الحديد، وكذا أسطول مترو الانفاق، وجميع أنواع الترام بالقاهرة والإسكندرية، ويشارك مصنع سيماف في إنتاجه أكثر من 340 مصنعا مغذيا للمكونات الداخلة في صناعة السكك الحديدية، وتستغرق عملية التطوير للمصنع نحو 10 أشهر يصل بنهايتها إلى الحصول على الرخصة الدولية في صناعة مهمات السكك الحديدية، والتي يشترط الحصول عليها للنفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تحقيق أعلى المواصفات العالمية.

ووعد رئيس الوزراء خلال الزيارة أنه مع انتهاء أعمال التطوير بمصنع "سيماف"، والوصول إلى إنتاج عالي المستوى من حيث الجودة واشتراطات الأمان، سواء في عربات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، فإن الدولة ستكون مستعدة لاستيعاب منتجات المصنع ضمن منظومة النقل بها، دون اللجوء إلى استيراد أية عربة مرة أخرى، سواء عربات الركاب والبضائع، او عربات النوم وخلافه، فوزارة النقل ستشتري كل إنتاج المصنع مع وصوله للجودة المطلوبة لتطوير الخدمة وتحقيق سبل السلامة، وهناك تكليف من الرئيس بذلك.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح خلال الجولة حول خطة التطوير بمصنع سيماف، حيثُ أوضح اللواء اسماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن المصنع تبلغ مساحته 150 ألف متر مربع، ويضم 36 منشأة صناعية، وبه بنية تحتية للسكك الحديدية، بطول 15 كم، مرتبطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب منطقة مجهزة لتنفيذ الاختبارات والتسليم.

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