وصول جثامين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف

وصلت طائرة أوكرانية عسكرية إلى مطار (بوريسبيل) الدولي بالعاصمة (كييف) وعلى متنها جثامين 11 أوكرانيًا كانوا ضمن ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق طهران فجر يوم 8 يناير الجاري.وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد، أن حراس الشرف حملوا جثامين الضحايا إلى بوابة المطار، حيث تستمر مراسم وداعهم حتى المساء.وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز (بوينج 737) قد سقطت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران الدولي، حيث كانت متجهة إلى كييف، وأعلنت إيران فيما بعد أن صاروخًا أطلقته عن طريق الخطأ أدى إلى سقوط الطائرة التي كان على متنها 176 راكبا.