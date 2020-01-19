صحة مطروح: الكشف على 710 حالات رمد وصرف علاج لـ395

أنهت قافلة الرمد المجانية التي نظمتها مؤسسة بياعين السعادة بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمالها بمستشفى مطروح العام.وأكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم الكشف على 710 حالات رمد وصرف علاج لـ395 حالة رمد وأوعية دموية وإجراء الكشف على 50 حالة أوعية دموية، وعمل نظارات لـ450 حالة، بالإضافة إلى التجهيز والتسجيل لعمل 100 عملية جراحية.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر إلى القائمين على عمل القافلة، مشيدا بدور المشاركة المجتمعية الفاعلة في خدمة أهالي المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة الدعم التيسيرات والتسهيلات لعملها لتحقيق الأهداف المرجوة منها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.