أمين: مواد مدونة السلوك الإعلامى للأطفال والأسر رائعة

قال الإعلامي محمد أمين، إن المواد في مدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسر رائعة، وبعد الالتزام بها سنكون أمام مجتمع به سلام اجتماعي جديد.وتساءل في جلسة المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة بنود مدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسر "كيف سوف يتم تنفيذ هذه الأكواد، وما هي العقوبات التي سوف يتم توقيعها حال المخالفة؟ مضيفا "ما هي آلية تطبيق المدونة على السوشيال ميديا، خاصة أن هناك صعوبة في ذلك؟".ورد الدكتور عصام فرج، أمين المجلس الأعلى للإعلام، بأن المجلس لديه جهاز رصد، سوف يتأكد من تنفيذ المدونة، وفيما يخص العقوبات فإن المجلس سوف يطبق لائحة الجزاءات على المخالفات.وأكد: حتى الآن لا يوجد أي ترخيص لأي موقع إلكتروني، وأيضا لدينا صلاحية لمتابعة السوشيال ميديا.