قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام للقوات المسلحة

- المستندات المطلوبة عند التقدم:

- أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:

( صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق- شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار- صورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة – صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد- صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها- 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان – صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر- بيان القيد العائلى للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه) فضلًا عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.يتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020 إلى يوم الخميس الموافق 27-2-2020، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1-2-2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5-3-2020.وتيسيرًا على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا) وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة.وبالنسبة للأدلاء (قصاصي الأثر) فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضى، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020 إلى يوم الخميس الموافق 27-2-2020 على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1-2-2020 حتى يوم الخميس الموافق 5-3-2020.وقد قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الأرقام التالية:إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 02 - 2633958102.وبناءً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والتطوع من جميع الفئات وكذا الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين، سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج، وذلك على العنوان التالى:وتم إنشاء بريد إلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على العنوان التالى: