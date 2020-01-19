قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام للقوات المسلحة
الأحد 19/يناير/2020 - 01:25 م
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صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى عبد الله، مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع كالآتى:
- الفئات المطلوبة:
الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية المهنية الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى.
وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين علي الإعدادية العامة وما يعادلها راسبي الإعدادية الحاصلين علي الشهادة الابتدائية الملمين بالقراءة والكتابة علي أن يكونوا من قاطنى محافظتى أسوان و قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.
- الشروط العامة للتطوع:
- المستندات المطلوبة عند التقدم:
( صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق- شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار- صورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة – صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد- صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها- 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان – صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر- بيان القيد العائلى للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه) فضلًا عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.
- أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:
يتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020 إلى يوم الخميس الموافق 27-2-2020، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1-2-2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5-3-2020.
وتيسيرًا على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا) وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة.
وبالنسبة للأدلاء (قصاصي الأثر) فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضى، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020 إلى يوم الخميس الموافق 27-2-2020 على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1-2-2020 حتى يوم الخميس الموافق 5-3-2020.
وقد قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الأرقام التالية:
إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 02 - 2633958102.
وبناءً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والتطوع من جميع الفئات وكذا الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين، سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج، وذلك على العنوان التالى: http:tagned.afmic.gov.eg
وتم إنشاء بريد إلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على العنوان التالى: [email protected]
- الفئات المطلوبة:
الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية المهنية الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى.
وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين علي الإعدادية العامة وما يعادلها راسبي الإعدادية الحاصلين علي الشهادة الابتدائية الملمين بالقراءة والكتابة علي أن يكونوا من قاطنى محافظتى أسوان و قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.
- الشروط العامة للتطوع:
- يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.
- أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح.
- ألا تقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا تزيد على 25 عاما.
- بالنسبة للأدلاء "قصاصي الأثر" لا تقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا تزيد عن 25 عاما عند الالتحاق فى 22-8-2020.
- يشترط موافقة ولى الأمر لمن هم أقل من 18 سنة.
- أن يكون لائقا طبيًا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول.
- ألا يقل الطول عن 165 سم، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي الدرجات.
- لا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب.
- المستندات المطلوبة عند التقدم:
( صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق- شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار- صورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة – صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد- صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها- 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان – صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر- بيان القيد العائلى للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه) فضلًا عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.
- أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:
يتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020 إلى يوم الخميس الموافق 27-2-2020، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1-2-2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5-3-2020.
وتيسيرًا على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا) وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة.
وبالنسبة للأدلاء (قصاصي الأثر) فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضى، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020 إلى يوم الخميس الموافق 27-2-2020 على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1-2-2020 حتى يوم الخميس الموافق 5-3-2020.
وقد قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الأرقام التالية:
إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 02 - 2633958102.
وبناءً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والتطوع من جميع الفئات وكذا الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين، سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج، وذلك على العنوان التالى: http:tagned.afmic.gov.eg
وتم إنشاء بريد إلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على العنوان التالى: [email protected]