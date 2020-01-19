رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود

الأحد 19/يناير/2020 - 01:25 م
جولة تفقدية
جولة تفقدية
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، دار الضيافة التابع للمحافظة، والذي يطل على نهر النيل، وقرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائبه؛ لدراسة تطويره ورفع كفاءته لتعظيم الاستفادة منه.

وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها حفاظًا على المال العام، تنفيذا لخطة رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد.

حيث تفقد المحافظ أقسام دار الضيافة المكون من خمس طوابق ومزود بمطعم كبير ومرسى الدار على نهر النيل، والذي ظل لعدة سنوات غير مستغل، كما تفقد حديقة الدار.

وقرر محافظ أسيوط المضي قدمًا لتنفيذ خطة جادة لتطوير دار الضيافة ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات المحافظة في استقبال الشخصيات الهامة والوفود من ضيوف المحافظة، وتحسين الخدمات بها لتظهر بالشكل الحضاري الذي يليق بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من منشآتها وموقعها المتميز على نهر النيل.

ووجه المحافظ نائبه بترؤس لجنة تطوير الدار بالاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات في هذا المجال للخروج بدار ضيافة تليق بالمحافظة مع الالتزام بمعايير الأمان والسلامة المهنية وتوفير قاعات اجتماعات كبرى بها متعددة الأغراض وتعظيم استغلال المرسى النهري بها، معلنًا حصر جميع الأصول غير المستغلة التابعة للمحافظة ووضع خطة عاجلة للاستفادة منها وإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وحفاظًا على المال العام.
محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود
محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود
محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود
محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود
محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود
محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود
محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود
محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود
محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود
محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

منذ حوالي 19 ساعة

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

منذ حوالي 4 ساعات

إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

منذ حوالي 15 ساعة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«سبارتاكوس» يتسبب في حشد جماهيري بسوهاج

«من قلب النجع».. اللي ميعقطش يجيب طوب

عروض سينما وورش فنية متنوعة بثقافة سوهاج

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم