محافظ أسيوط يأمر بتطوير دار الضيافة لاستقبال الوفود

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، دار الضيافة التابع للمحافظة، والذي يطل على نهر النيل، وقرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائبه؛ لدراسة تطويره ورفع كفاءته لتعظيم الاستفادة منه.وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها حفاظًا على المال العام، تنفيذا لخطة رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد.حيث تفقد المحافظ أقسام دار الضيافة المكون من خمس طوابق ومزود بمطعم كبير ومرسى الدار على نهر النيل، والذي ظل لعدة سنوات غير مستغل، كما تفقد حديقة الدار.وقرر محافظ أسيوط المضي قدمًا لتنفيذ خطة جادة لتطوير دار الضيافة ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات المحافظة في استقبال الشخصيات الهامة والوفود من ضيوف المحافظة، وتحسين الخدمات بها لتظهر بالشكل الحضاري الذي يليق بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من منشآتها وموقعها المتميز على نهر النيل.ووجه المحافظ نائبه بترؤس لجنة تطوير الدار بالاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات في هذا المجال للخروج بدار ضيافة تليق بالمحافظة مع الالتزام بمعايير الأمان والسلامة المهنية وتوفير قاعات اجتماعات كبرى بها متعددة الأغراض وتعظيم استغلال المرسى النهري بها، معلنًا حصر جميع الأصول غير المستغلة التابعة للمحافظة ووضع خطة عاجلة للاستفادة منها وإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وحفاظًا على المال العام.