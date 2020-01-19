وزيرة الصحة: طبيبات المنيا توفين أثناء سعيهن لخدمة الوطن

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها أجلت أداء واجب العزاء في ضحايا حادث المنيا، والذي راح ضحيته 3 طبيبات وإصابة آخرين، لحين تماثلها للشفاء؛ بعدما أصيبت الفترة الماضية بوعكة صحية.وأضافت وزيرة الصحة، أن حصول الأطباء على تدريب هو أمر يحدث في جميع أنحاء العالم، ففي أوروبا وأمريكا يسافر الطبيب للحصول على دورات بمركز التدريب، وهذا ما تسعى وزارة الصحة إلى تحقيقه، سعيًا منها لتزويد مهارات وخبرات الأطباء.وأشارت إلى أن ضحايا حادث المنيا شهداء، لأنهم توفوا خلال سعيهم لخدمة الوطن، مشيرة إلى أنها سوف تؤدي واجب العزاء لأسر الضحايا في منازلهم، وأنها اضطرت إلى تأجيل فعل ذلك لإصابتها مؤخرًا بوعكة صحية.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة طيبة، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.