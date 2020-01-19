رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 17 سفينة بالقطاع الشمالي لقناة السويس

الأحد 19/يناير/2020 - 01:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى دياب
طباعة
أعلن القطاع الشمالى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار أعمال شحن وتفريغ السفن بكافة الأرصفة، مشيرا، في بيان له، إلى أن موانئ بورسعيد تداولت 17 سفينة، اليوم الأحد.

وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، وغادرته 5 سفن، وتتواجد على الرصيف سفينتان، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة بضائع عامة، وتتواجد على الرصيف سفينة حاويات، وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

منذ حوالي 13 ساعة

مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

منذ يوم

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ ساعة و نصف

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«سبارتاكوس» يتسبب في حشد جماهيري بسوهاج

«من قلب النجع».. اللي ميعقطش يجيب طوب

عروض سينما وورش فنية متنوعة بثقافة سوهاج

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم