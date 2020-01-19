تداول 17 سفينة بالقطاع الشمالي لقناة السويس

أعلن القطاع الشمالى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار أعمال شحن وتفريغ السفن بكافة الأرصفة، مشيرا، في بيان له، إلى أن موانئ بورسعيد تداولت 17 سفينة، اليوم الأحد.وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، وغادرته 5 سفن، وتتواجد على الرصيف سفينتان، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة بضائع عامة، وتتواجد على الرصيف سفينة حاويات، وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.