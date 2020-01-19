ستيفاني صليبا وسيرين عبد النور تشعلان «إنستجرام» (صورة)

قبلة سيرن وزوجها تثير الجدل

" الديفا أخر أعمال سيرين عبد النور

" صليبا " تستعد لـ " الساحر"

شاركت الفنانة والإعلامية اللبنانية ستيفاني صليبا، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، حيث ظهرت ستيفاني صليبا برفقة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وعلقت عليها قائلة: "هيدي الديفا"، وتفاعل معها عدد كبير من محبيهما، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيهما.وتعد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، واحدة من النجمات اللبنانيات، اللواتي حققن نجاحا كبيرا في مصر، سواء على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" فى معرفة الجمهور المصرى بها.وكانت سيرين عبد النور أثارت الجدل في آخر ظهور لها بأحد الأحداث الفنية بدبى، حيث احتلت تريند المملكة العربية السعودية، بسبب أمرين، الأول: تقبيلها لزوجها فى لحظات رومانسية على السجادة الحمراء للاحتفالية، والثانى: سلام فاتر جمعها بالنجم تيم الحسن، والذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالتجاهل، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا مقطع فيديو، للفنان تيم حسن يمر بجوار سيرين عبد النور من دون أن يسلم عليها، حتى نادته فتدارك الأمر وصافح سيرين عبد النور فى سلام فاتر، وصفوه بأنه تجاهل لسيرين بسبب غيرة زوجته وفاء الكيلانى.يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مسلسل "الديفا"، بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان، والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب، ويتكون المسلسل من 8 حلقات ولا تتخط كل حلقة منه 10 دقائق، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم، من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.أما الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، تستعد للمشاركة في مسلسل "الساحر"، الذي يدخل السباق الرمضاني لعام 2020، ويشارك في بطولته الفنان السوري عابد فهد، وذلك بعد نجاحهما سويًا في رمضان 2019 بمسلسل "دقيقة صمت"، والعمل من كتابة سلام الكسيري، وإخراج محمد لطفي، وإنتاج «isee media» للمنتج إياد الخزوز، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في شهر فبراير المقبل.وتدور أحداث المسلسل حول لعب ستيفاني صليبا دور امرأة تشاء الصدف أن تتحكّم بمصير رجل بسيط ذي مؤهلات عادية، لكنه يملك كاريزما مميزة، حيث تقوده الصدفة للتحوّل الى شخص تتوجه الأنظار إليه، ويلعب مع كبار الشخصيات في البلد فيتقن اللعب ويستغل الفرص، إلى أن يصبح متحكمًا بمزاج مجتمع كامل.وكانت ستيفاني صليبا، قد انسحبت من مسلسل "من الآخر" من إنتاج شركة «الصباح إخوان»، وتأليف إياد أبو الشامات، وإخراج شارل شلالا، وحلّت مكانها الفنانة اللبنانية ريتا حايك، والتي ستؤدي بطولة العمل برفقة كل من معتصم النهار، وسينتيا صموئيل.