موقع بريطانى: اقتصاد تركيا هش وأنقرة لم تعد جاذبة للمستثمرين

أكد موقع "آراب نيوز" البريطاني، أن تخفيض تركيا الأخير لأسعار الفائدة، الذي جاء بمقدار 75 نقطة أساس فقط، يسهم في خفض جاذبية المستثمرين الأجانب.وتابع أنه وفقًا لآراء المحللين فإن تحركات تركيا لخفض أسعار الفائدة يسلط الضوء على الهشاشة الاقتصادية للبلاد وتعرضها للمخاطر الجيوسياسية.وأضاف أن أحدث تخفيض قدره 75 نقطة أساس، في 16 يناير، يأتي بعد أربعة تخفيضات متتالية خلال اجتماعات السياسة النقدية الأربعة الأخيرة التي عقدت العام الماضي، في محاولة لتحفيز النمو، وألمح الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرًا أيضًا إلى التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوض أسعار الفائدة المنخفضة قدرة تركيا على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر متراجعًا، حيث بلغ حوالي 5.9 مليار دولار في عام 2019، ويتركز معظمه على قطاع العقارات، وكان المواطنون العراقيون هم المشترين الرئيسيين للممتلكات التركية في العام الماضي، يليهم الإيرانيون والروس والعرب والأفغان.كما أن عجز الحساب الجاري ينذر بالخطر بالنسبة للعديد من الاقتصاديين والمستثمرين.وأكد الموقع أن تحركات السياسة الخارجية العدوانية للحكومة التركية، أولًا في سوريا والآن في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، قد تزيد من الهشاشة الاقتصادية للبلاد، خاصة بالنظر إلى فرض عقوبات وشيكة من الولايات المتحدة بسبب شرائها نظام دفاع صاروخيا روسيا، وأن نشر القوات التركية وعملية التدريب المستمرة، إلى جانب الطائرات دون طيار والأسلحة التي يتم إرسالها لدعمها، تشكل أيضًا عبئًا على الاقتصاد.وقال وولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك لـ «Teneo Intelligence» في لندن، إن خفض الفائدة أظهر مرة أخرى أن أولوية الحكومة لا تزال هي النمو وليس استعادة المصداقية.