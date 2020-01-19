رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع بريطانى: اقتصاد تركيا هش وأنقرة لم تعد جاذبة للمستثمرين

الأحد 19/يناير/2020 - 01:18 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكد موقع "آراب نيوز" البريطاني، أن تخفيض تركيا الأخير لأسعار الفائدة، الذي جاء بمقدار 75 نقطة أساس فقط، يسهم في خفض جاذبية المستثمرين الأجانب.

وتابع أنه وفقًا لآراء المحللين فإن تحركات تركيا لخفض أسعار الفائدة يسلط الضوء على الهشاشة الاقتصادية للبلاد وتعرضها للمخاطر الجيوسياسية.

وأضاف أن أحدث تخفيض قدره 75 نقطة أساس، في 16 يناير، يأتي بعد أربعة تخفيضات متتالية خلال اجتماعات السياسة النقدية الأربعة الأخيرة التي عقدت العام الماضي، في محاولة لتحفيز النمو، وألمح الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرًا أيضًا إلى التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوض أسعار الفائدة المنخفضة قدرة تركيا على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.

ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر متراجعًا، حيث بلغ حوالي 5.9 مليار دولار في عام 2019، ويتركز معظمه على قطاع العقارات، وكان المواطنون العراقيون هم المشترين الرئيسيين للممتلكات التركية في العام الماضي، يليهم الإيرانيون والروس والعرب والأفغان.

كما أن عجز الحساب الجاري ينذر بالخطر بالنسبة للعديد من الاقتصاديين والمستثمرين.

وأكد الموقع أن تحركات السياسة الخارجية العدوانية للحكومة التركية، أولًا في سوريا والآن في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، قد تزيد من الهشاشة الاقتصادية للبلاد، خاصة بالنظر إلى فرض عقوبات وشيكة من الولايات المتحدة بسبب شرائها نظام دفاع صاروخيا روسيا، وأن نشر القوات التركية وعملية التدريب المستمرة، إلى جانب الطائرات دون طيار والأسلحة التي يتم إرسالها لدعمها، تشكل أيضًا عبئًا على الاقتصاد.

وقال وولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك لـ «Teneo Intelligence» في لندن، إن خفض الفائدة أظهر مرة أخرى أن أولوية الحكومة لا تزال هي النمو وليس استعادة المصداقية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ حوالي 4 ساعات

إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

منذ حوالي 13 ساعة

قصر باكنجهام يعلن تجريد الأمير هارى وميجان من الألقاب الملكية

منذ يوم

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«سبارتاكوس» يتسبب في حشد جماهيري بسوهاج

«من قلب النجع».. اللي ميعقطش يجيب طوب

عروض سينما وورش فنية متنوعة بثقافة سوهاج

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم