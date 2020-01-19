«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة عالمية جديدة للقمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك عن فترة شحن من 1 إلى 10 مارس 2020.وأشارت الهيئة إلى أنه لا بد أن يتم تقديم العروض من جانب الموردين بمقر الهيئـة، موضحة أن السداد سيكون بتسهيلات موردين 180 يوما من تاريخ آخر بوليصة شحن، وتقدم العروض على أساس FOB بعرض نولون منفصل عن العرض الأصلي.وأوضحت أنها ترغب فى شراء (القمح الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكى الصلب، أو القمح الكندى الناعم، القمح الفرنسي قابل للطحن، القمح الأسترالى قياسي ناعم، قمح ألمـاني قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.