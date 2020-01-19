مسئول: لجنة أثرية أثبتت وجود آثار للحضارة المصرية في فيلا شقيق بطرس غالي

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، سماع الشهود في محاكمة شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وآخرين، بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.واستمعت الهيئة لمسئول بالمجلس الأعلى للآثار، الذي أكد أن المستشار محمد عزت، اتصل به في فبراير الماضي، وطلب منه تشكيل لجنة أثرية والتوجه لعنوان بالزمالك فكان لا بد من إصدار قرار من المجلس الأعلى للآثار.وأضاف أنه جرى عقد لجنة نتجت أعمالها أن القطع الآثرية الموجودة، في فيلا شقيق وزير المالية الأسبق، تنتمي للحقبة والحضارة المصرية القديمة، وقدم صورة من قرار اللجنة رقم 1524 الصادر في 13 فبراير 2019، وتمت عملية الفحص داخل الفيلا بحضور أعضاء النيابة العامة.وأحالت النيابة العامة، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وآخرين، إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربة العام جرى خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.وكشفت التحقيقات، أن القطع المستردة تتكون من 21،660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جاري الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.