إحالة شاب للمحاكمة بتهمة الدعوة لممارسة الشذوذ

أمرت نيابة النزهة، بإحالة شاب إلى محكمة الجنح لاتهامه باستقطاب راغبي المتعة الحرام من الرجال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يعرض نفسه على راغبي المتعة الحرام.وردت معلومات إلى مباحث الإنترنت، من خلال عمليات الرصد والمتابعة في مكافحة الأعمال المنافية للآداب على شبكة الإنترنت، تفيد بإنشاء المتهم، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدعو فيه راغبي المتعة الحرام لممارسة الشذوذ معه.وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يعرض صورا له بملابس نسائية، ويرسلها إلى راغبي المتعة لممارسة الشذوذ معه داخل شقته، وبعد استئذان النيابة العامة في النزهة، تمت مداهمة شقة المتهم والقبض عليه، وبتفتيش شقته جرى العثور على ملابس نسائية.