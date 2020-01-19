ضبط موظف بريد استولى على 300 ألف جنيه من حسابات عملاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بأحد مكاتب البريد، استولى على مبالغ مالية من حساب عملاء المكتب.أكدت معلومات وتحريات فرع مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا، بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وجود استيلاء على مبالغ مالية من أحد مكاتب البريد بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وأن وراء ارتكاب الواقعة وكيل المكتب المشار إليه سابقا وحاليا يعمل بإحدى الوظائف بمنطقة بريد الغربية، واستيلاءه على مبلغ 299 ألفا و449 جنيها من حسابات عملاء توفير المكتب إبان عمله به.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخراج إيصالي سحب من حسابات عميلين عقب وفاتهما، وكذا إثبات أرباح لـ9 عملاء توفير بأقل من قيمتها، والاستيلاء على الفرق لنفسه عن طريق استخراج إيصالات سحب والتوقيع عليها، وقام بسداد مبلغ 283 ألفا و851 جنيها من إجمالي المبلغ المستولى عليه.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.