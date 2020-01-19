رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأزهر»: لا شكاوى من امتحانات اليوم بمعاهد الإسكندرية

الأحد 19/يناير/2020 - 12:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبه عويضه
طباعة
تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم الأحد، بمعاهد الإسكندرية الأزهرية، حيث تم تفقد اللجان، والاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتطبيق التعليمات الخاصة بتنظيمها وتأمين اللجان، ومنع دخول الهواتف المحمولة مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، ومناقشة الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحان ومطابقتها المنهج المقرر.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم في مادتي: الرياضيات، والتربية الفنية، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية في مادتي: أصول الدين "ورقة ثانية" (التوحيد والسيرة)، والدراسات الاجتماعية، وتم التأكد من عدم وجود أى شكاوى من امتحانات اليوم، والتأكيد على توفير كل الوسائل لتهيئة الجو النفسي الملائم الذي يضمن أداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء يساعدهم على التركيز والإجابة عن الأسئلة.

كما تم القضاء على أي وسيلة للغش، والتشديد على ضرورة التواصل مع غرفة متابعة الامتحانات بديوان عام المنطقة؛ لسرعة تذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة، وضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

جاء ذلك من خلال متابعة الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال الامتحانات بلجان معاهد برج العرب، والتي تضم معاهد: برج العرب الابتدائي العادي، وبرج العرب الابتدائي النموذجي، وفتيات الشعراوي النموذجي الإعدادي، والتي تضم طالبات معاهد: الشعراوي النموذجي، والشعراوي العادي، سيدنا يحيى النموذجي، ولجنة معهد بنين برج العرب النموذجي، والتي تضم طلاب معاهد: برج العرب النموذجي، وبرج العرب العادي، وسيدنا يحيى النموذجي.

كما تفقد الشيخ نشأت الصاوي، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجنة معهد فتيات السيوف، والتي تضم طالبات معاهد: السيوف، محرم النموذجي، كما تفقد إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي لجنة معهد سموحة الابتدائي وتضم طلاب معاهد: سموحة والشهيد عبدالمنعم رياض ومسجد الفتح، ولجنة معهد فتيات سموحة النموذجي وتضم طالبات معاهد: فتيات سموحة، وفتيات الصادق عرجون.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج فى المنطقة

منذ حوالي 12 ساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ يوم

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«زقاق المدق».. نجيب محفوظ يحكي عن حميدة وعباس الحلو

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%