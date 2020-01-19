«الأزهر»: لا شكاوى من امتحانات اليوم بمعاهد الإسكندرية

تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم الأحد، بمعاهد الإسكندرية الأزهرية، حيث تم تفقد اللجان، والاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتطبيق التعليمات الخاصة بتنظيمها وتأمين اللجان، ومنع دخول الهواتف المحمولة مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، ومناقشة الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحان ومطابقتها المنهج المقرر.وأدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم في مادتي: الرياضيات، والتربية الفنية، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية في مادتي: أصول الدين "ورقة ثانية" (التوحيد والسيرة)، والدراسات الاجتماعية، وتم التأكد من عدم وجود أى شكاوى من امتحانات اليوم، والتأكيد على توفير كل الوسائل لتهيئة الجو النفسي الملائم الذي يضمن أداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء يساعدهم على التركيز والإجابة عن الأسئلة.كما تم القضاء على أي وسيلة للغش، والتشديد على ضرورة التواصل مع غرفة متابعة الامتحانات بديوان عام المنطقة؛ لسرعة تذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة، وضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.جاء ذلك من خلال متابعة الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال الامتحانات بلجان معاهد برج العرب، والتي تضم معاهد: برج العرب الابتدائي العادي، وبرج العرب الابتدائي النموذجي، وفتيات الشعراوي النموذجي الإعدادي، والتي تضم طالبات معاهد: الشعراوي النموذجي، والشعراوي العادي، سيدنا يحيى النموذجي، ولجنة معهد بنين برج العرب النموذجي، والتي تضم طلاب معاهد: برج العرب النموذجي، وبرج العرب العادي، وسيدنا يحيى النموذجي.كما تفقد الشيخ نشأت الصاوي، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجنة معهد فتيات السيوف، والتي تضم طالبات معاهد: السيوف، محرم النموذجي، كما تفقد إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي لجنة معهد سموحة الابتدائي وتضم طلاب معاهد: سموحة والشهيد عبدالمنعم رياض ومسجد الفتح، ولجنة معهد فتيات سموحة النموذجي وتضم طالبات معاهد: فتيات سموحة، وفتيات الصادق عرجون.