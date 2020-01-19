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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة تشيد بمعدلات التنفيذ بوحدة الشيخ موسى فى الأقصر

الأحد 19/يناير/2020 - 12:14 م
جولة تفقدية
جولة تفقدية
هدى الأمير
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الشيخ موسى، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأشادت وزيرة الصحة بمعدلات التنفيذ بالوحدة، مؤكدة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وتفقدت أقسام الوحدة، والتي تخدم حوالي 24800 مواطن، وخلال الزيارة وجهت باختبار أنظمة الإلكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار وإطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها، منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
وزيرة الصحة تشيد بمعدلات التنفيذ بوحدة الشيخ موسى فى الأقصر
وزيرة الصحة تشيد بمعدلات التنفيذ بوحدة الشيخ موسى فى الأقصر
وزيرة الصحة تشيد بمعدلات التنفيذ بوحدة الشيخ موسى فى الأقصر
وزيرة الصحة تشيد بمعدلات التنفيذ بوحدة الشيخ موسى فى الأقصر
وزيرة الصحة تشيد بمعدلات التنفيذ بوحدة الشيخ موسى فى الأقصر
وزيرة الصحة تشيد بمعدلات التنفيذ بوحدة الشيخ موسى فى الأقصر

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