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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«أردوغان» يجدد مذابح العثمانيين ويعيد كابوس الأناضول

الأحد 19/يناير/2020 - 12:13 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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يومًا بعد يوم يثبت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عدوانه على شمال سوريا لم يكن لشىء سوى احتلال الأراضي وطرد المسيحيين والأكراد من منازلهم لتغيير التركيبة السكانية لسوريا وتحويلها لإمارة عثمانية.

وبالفعل تحقق هدف أردوغان ونزح الأكراد إما للعراق أو لوسط سوريا، يواجهون الإرهابيين والمقاتلين المدعومين من الرئيس التركي.

الأقلية المسيحية في شمال سوريا
وأكدت شبكة "دويتشه فيلا" الألمانية، أنه بعد 3 أشهر من الاحتلال التركي لشمال سوريا، تشهد الأقلية المسيحية كابوسًا لا يطاق، في ظل عدم وجود مكان آخر لديهم للهروب إليه.

وتابعت أن مستقبل مسيحيى سوريا يبدو قاتما بشكل متزايد، فلا يوجد أي بارقة أمل سواء بالحياة في الأراضي المحتلة أو الهجرة، هنا الشارع الرئيسي في تل حفيان في الشمال الشرقي لسوريا مزدحم كما كان من قبل، ولكن لا يوجد أحد تقريبًا من أهل المكان.

وقال رجل من بين خمسة أشخاص يكافح من أجل الحصول على سيارة في الأمطار: "لا يوجد هنا سكان محليون جميعهم رحلو، ولكني أعتقد أن هناك منزلا هناك به عائلة، فمعظم العائلات هنا من النازحين من رأس العين، أحد أبرز المواقع السورية الخاضعة للاحتلال التركي".

تشريد أكثر من 200 ألف شخص
وبعد 3 أشهر من الهجوم، تم تشريد أكثر من 200 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة، ويستقر الكثيرون في المنازل الفارغة التي خلفها المسيحيون المحليون في وادي خابور، ويعد إدمون لونان من بين القرويين المحليين القلائل الذين لم يغادروا تل حفيان.

وقال لونان: "كنا 35 عائلة في هذه القرية، وجميعهم مسيحيون سريان وآشوريون، لكن معظمهم فروا في فبراير 2015 بعد سيطرة داعش على المنطقة".

وتابع: "على الرغم من أن البعض عاد بعد سقوط التنظيم، إلا أن الهجوم التركي الأخير أجبر معظمهم على المغادرة مرة أخرى، وتبقت ثلاث أسر مسيحية فقط في تل حفيان".

وأكدت الشبكة أن الكابوس التركي في التاريخ الحديث للمسيحيين في وادي خابور ليس بالجديد، حيث إنهم أحفاد من فروا من الأناضول خلال الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915، وكانت العراق المحطة الأولى للكثير منهم، ثم فر بعضهم إلى سوريا بعد مذبحة شمال العراق عام 1933، واستقروا على طول نهر خابور.

وأضافت أن الوجود الوثيق للميليشيات المدعومة من تركيا في قرية تل الطويل يجعلها خطيرة للغاية كملاذ مؤقت للنازحين، والأجانب الوحيدون هنا عدد قليل من مقاتلي وحدات حماية الشعب، وعشرات من رجال الميليشيات من المجلس العسكري السرياني (MFS)، وفقا لهذا الأخير، ويتم حصن عدد قليل من المدنيين في مدرسة القرية، فقذائف الهاون تجعل الكثيرين يخشون مغادرة المنازل أو المدرسة لأي سبب.

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