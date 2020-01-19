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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعاون الاقتصادي: 3 ملايين لاجئ بدول المنظمة.. والأعداد في زيادة

الأحد 19/يناير/2020 - 12:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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كشف ستيفانو سكاربيتا، المدير بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن أن عدد اللاجئين بدول أعضاء المنظمة وصل إلى 3 ملايين لاجئ خلال عام 2018، ولا زالت الأعداد في ازدياد في ظل الاضطرابات التي تعاني منها العديد من البلدان حول العالم، لافتًا إلى أن 3% من مواليد بدول المنظمة من أصول أجنبية.

وأكد مدير المنظمة، خلال كلمته بفعاليات افتتاح منتدى إحصاءات الهجرة الذي تستضيفه مصر برعاية وزارة الخارجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية توافر بيانات دقيقة وبحوث في مجال الهجرة قائمة على قياسات حديثة لدراسة خصائص المهاجرين عن طريق تسخير التكنولوجيا الحديثة، مضيفًا أن الهدف الأول للأجندة الأممية للتنمية المستدامة يرتكز على تنظيم عملية الهجرة بين دول العالم، مشددًا على أهمية إدماج المهاجرين في المجتمعات المهاجر إليها عن طريق الحوار العام بين كافة الأطراف المعنية بظاهرة الهجرة.

وأشار إلى أن العالم شهد العديد من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الهجرة، لذلك يجب النظر في مصير الهجرة على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل لتكون هناك أدوات إحصائية تمكننا من التنبؤ بالمستقبل.

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