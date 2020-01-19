هالة زايد توجه بتحويل وحدة صحية إلى مركز طبى فى الأقصر

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، بدراسة تحويل الوحدة الصحية بطيبة إلى مركز طبي يشمل أغلب التخصصات الطبية لخدمة أهالي المنطقة، كما وجهت بسرعة توفير القوى البشرية للعمل بالوحدة.حيث تفقدت أقسام الوحدة، وراجعت الرسومات الهندسية، مشددة على سرعة الانتهاء من كل أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تخدم الوحدة حوالي 30 ألف مواطن، كما وجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة طيبة، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها، منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.