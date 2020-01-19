استجابة لـ«الدستور».. التضامن توفر سكنًا للطفلة المعذبة بالإسماعيلية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من الوزارة لتقديم الرعاية للطفلة "فاطمة" التي عذبها والدها بالإسماعيلية، استجابة لما نشرته "الدستور" في عددها الورقي 17 يناير 2020، بعنوان "حبس أب عذب طفلته بـ(كابل)": بتلعب في الشارع.. عصبتني".حيث زار فريق التدخل السريع بالوزارة، برئاسة مدير مديرية التضامن بالاسماعيلية، الطفلة بمستشفى أبوخليفة؛ للاطمئنان على حالتها، والتي ثبت تعرضها للضرب والتعذيب على يد والدها.وقال بيان رسمي للوزارة إنه تم صرف مساعدة مالية للأم وإمداد الأسرة بالملابس اللازمة لها، إضافة إلى أنه جارٍ استخراج أوراق ثبوتية لشقيقة الطفلة المصابة، حيث تبين عدم وجود أي أوراق لها.كما كلفت الوزارة اثنين من مكلفات الخدمة العامة على محو أمية البنات، بالتنسيق مع فرع تعليم الكبار، وتكليف مسئولة الأسرة والطفولة، لمعرفة أقرب حضانة وإلحاق الابنة الصغرى للأسرة بها، خاصة أن الابنة ترتيبها الثالث بين أخواتها، وعمرها 8 سنوات، والأولى عمرها 17 عاما، والثانية لم يتم استخراج أوراق ثبوتية لها، فيما يبلغ عمر الابنة الصغرى 4 سنوات، ووالدتها تعمل باليومية.كما تعمل الوزارة على التواصل مع الأم لكتابة طلب للسكن الأولى بالرعاية، على أن يكون باسم الأم والبنات، مع دراسة إقامة مشروع من مشاريع المرأة الريفية، وثبت من فحص الأسرة أن الأب متزوج من أخرى، وعندما تم طردهم من منزلهم لعدم دفع الإيجار ذهبوا للإقامة مع الأب وزوجته الذي اعتاد على ضربهم.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود إخطار من مستشفى أبوخليفة للطوارئ يفيد بوصول طفلة تدعى "فاطمة محمد مصطفى" 8 سنوات، مصابة بإصابات وكدمات مختلفة في الجسد، بصحبة والدها، الذي ادعى أنها تعرضت لحادث تسبب في كل الإصابات التي أصيبت بها نجلته.وبدأ أطباء قسم الاستقبال والطوارئ في فحص الطفلة، ليتبين أن إصابتها عملية اعتداء بـ"كابل كهرباء غليظ" وليس اليد، وأن ادعاء والدها بإصابتها في حادث غير صحيحة، وعلى الفور انتقل النقباء حسن رضوان ومحمد جبر ومصطفى جميل وملهم البلتاجي، وكلاء المباحث، إلى المستشفى، وألقي القبض على والدها.وبمواجهته اعترف بالاعتداء عليها بسبب عدم امتثال ابنته لكلامه ولعبها أمام المنزل، مشيرا إلى أنه لم يستطع السيطرة على أعصابه وقت الاعتداء عليها.تم ضبط الأب المتهم، الذي اعترف بارتكابه واقعة الضرب بحجة أنه لم يستطع السيطرة على أعصابه بعد أن شاهد ابنته تلهو أمام المنزل.وبعرضه على النيابة قرر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس والد الطفلة 4 أيام على ذمة التحقيق لحين ورود تقرير طبي كامل بحالة الطفلة.