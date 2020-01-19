لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تصل مرسى علم

زارت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اليوم الأحد، مطار مرسى علم، من خلال وفد من البرلمانيين باللجنة، برئاسة عمرو عادل صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، ولذلك لتفقد المشروعات السياحية بمنطقة مرسى علم.وتأتي زيارة المطار ضمن زيارة ميدانية تنظمها اللجنة لمدينة مرسى علم، وتستمر ليومين، واستقبل اللجنة، اللواء طيار هاني عقاب رئيس مجلس إدارة مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات.حيث تفقدوا صالات السفر والوصول بمطار مرسى علم، ومختلف مكونات المطار للوقوف على إمكانياته ومدى وطاقته الاستيعابية.