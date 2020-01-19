رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بقتل سيدة بمدينة نصر يمثل الجريمة أمام جهات التحقيق

الأحد 19/يناير/2020 - 11:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
طباعة
اصطحب رجال المباحث، المتهم بقتل سيدة في مدينة نصر لسرقتها، لمكان الحادث، وذلك لتمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عُثر على جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 72 عاما، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "مالكة الشقة محل البلاغ" مسجاة على وجهها بصالة الشقة في حالة متحللة، وملفوف حول عنقها حبل.

وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة، وسلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، 26 عاما، مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق، مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجني عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها، ونظرا لمروره بضائقة مالية، وعلمه بثراء المجني عليها اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها.

واصطحب المتهم، المجني عليها، من مسكنها للشقة محل البلاغ لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها، وأثناء ذلك قام بمغافلتها وخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة واستولى على (هاتفها المحمول - مبلغ مالي 400 جنيه - المفاتيح الخاصة بها) وتوجه للشقة سكنها واستولى من داخلها على (خاتم ذهب- جهاز كمبيوتر "لاب توب" – شاحن - هاتف محمول - فيزا كارد - 2 وحدة تخزين خارجية "فلاشة" - كمية من الإكسسوارات - شمعدان كريستال)، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

تسريب صوتي: إخواني يعترف بسرقة الجماعة لأموال التبرعات

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

منذ يوم

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«زقاق المدق».. نجيب محفوظ يحكي عن حميدة وعباس الحلو

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%