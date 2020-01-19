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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بمنع أى مصادر للضوضاء بمحيط المدارس

الأحد 19/يناير/2020 - 11:48 ص
تفقد محافظ الجيزة
تفقد محافظ الجيزة
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الأورمان الإعدادية الثانوية في حي العجوزة، واللواء محمد نجيب الإعدادية بنين بحي شمال الجيزة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي العلوم والحاسب الآلي، مشددا على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في جو مناسب.

وخلال تفقد محافظ الجيزة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطالب بمدرسة بشمال الجيزة.

وحرص راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وأكد راشد، في تصريحات له، أن هناك متابعة يومية لسير الامتحانات من خلال تقرير يومي من مديرية التربية والتعليم في المحافظة، حيث يؤدي العام الحالي نحو 153 ألف طالب وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة داخل 615 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية وتستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل 23-1-2020.
محافظ الجيزة يوجه بمنع أى مصادر للضوضاء بمحيط المدارس
محافظ الجيزة يوجه بمنع أى مصادر للضوضاء بمحيط المدارس
محافظ الجيزة يوجه بمنع أى مصادر للضوضاء بمحيط المدارس
محافظ الجيزة يوجه بمنع أى مصادر للضوضاء بمحيط المدارس

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