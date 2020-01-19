أطباء الأقصر العام يلتقطون «السيلفي» مع وزيرة الصحة

التقط عدد من الفريق الطبي بمستشفى الأقصر العام، اليوم الأحد، صورًا تذكارية مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها التفقدية بصحبة محافظ الأقصر المستشار مصطفى محمد ألهم، والتي أجرتها لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى الأقصر العام، ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.وحرصت وزيرة الصحة خلال تفقدها المستشفى على زيارة المرضى والتحدث معهم والاستماع لآرائهم، ومراجعة ملفاتهم الطبية؛ للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، ووجهت بتوفير أفضل خدمة طبية لهم وفقا لأعلى معايير الجودة، تزامنا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.