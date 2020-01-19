السويد تستدعي السفير الصيني على خلفية انتقاده وسائل الإعلام

استدعت الحكومة السويدية السفير الصيني في البلاد جوي كونجيو، وطالبته بتوضيح تعليقاته الأخيرة حول التغطية الإعلامية لشبكة التليفزيون السويدي.وكان السفير الصيني قد قارن التغطية الإعلامية السويدية بملاكم خفيف الوزن يريد أن يبدأ شجارًا.وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن تعليقات السفير جاءت ردا على المقالات النقدية الأخيرة للصين التي نُشرت في السويد.ونقلت «بلومبرج» عن وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندا، القول إن تصريحات جوي كونجيو تمثل "تهديدا غير مقبول".وأكدت أن حرية التعبير أمر يكفله الدستور في السويد.