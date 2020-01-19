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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

شهدت ظهور مواهب طربية.. تفاصيل الحلقة 3 من «ذا فويس كيدز»

الأحد 19/يناير/2020 - 11:45 ص
ذا فويس كيدز
ذا فويس كيدز
دعاء عبد المقصود
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شهدت الحلقة الثالثة من برنامج "ذا فويس كيدز"الموسم الثالث مرحلة الصوت وبس، استمرار ظهور المواهب الطربية من الأطفال، خاصة الطفل محمد إبراهيم الذي قدم أغنية "مستحيل" للفنانة الراحلة وردة باقتدار يفوق عمره، بينما وضعت الطفلة هايدي لجنة التحكيم في مأزق، بعدما تجاهلها الثلاثي نانسي وعاصي وحماقي رغم اختيارهم لمواهب أقل منها في قوة الصوت وحلاوته.

عاصي الحلاني هل حسم اللقب مبكرا؟

الموهبة الأولى كانت محمد نادر من مصر وأقنع نانسي بالالتفات إليه، أولا وبعدها حماقى وعاصي الحلاني، واختار نادر العبور إلى مرحلة المواجهة ضمن فريق حماقي.

أما شفيق حميدي من الجزائر فلم يحصل إلا على التفاتة محمد حماقي لينضم إلى فريقه مباشرة، وهو ما تكرر مع هنا سليم من مصر حيث التف لها عاصي الحلاني في اللحظة الأخيرة.

في حين وجدت نانسي عجرم ضالتها في الموهبة السعودية مروان عبد الله، الذي قرر الانضمام لفريقها رغم الحاح حماقى وعاصى.

الصغار يبدعون

قدمت لطفلة هايدي محمد من مصر رائعة أم كلثوم "هذه ليلتي"، وأبهرت كل من شاهد الحلقة إلا لجنة التحكيم حيث تجاهلها الثلاثي عاصي ونانسي وحماقي، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في قدرة اللجنة على اختيار الأصوات الجيدة، مع تلميح بان الحلقة نفسها شهدت صراعا بين المدربين على ضم أصوات أقل فنيا من هايدي.

على جانب آخر أثبتت الطفلة سارة الحاج أنه لا يأس مع الحياة، وتقدمت لمرحلة الصوت وبس للمرة الثانية بعدما خاضت التجربة في الموسم الأول، والتف لها حماقي فقط لتحقق حلمها، كما أضاف حماقي إلى فريقه الموهبة شوقى عبد الغنى من مصر بعد صراع مع عاصي الحلاني.

اما محمد إبراهيم من لبنان والمقيم بالسعودية فقد كان مفاجأة الحلقة الثالثة، فبعد 10 ثواني فقط التف له أعضاء لجنة التحكيم بالكامل، وكادت نانسي أن تبكي بسبب حساسية صوته، وهو يقدم أغنية "مستحيل" للراحلة وردة، واختار محمد أن يشق طريقه في المنافسة ضمن فريق عاصي الحلاني، الذي قال بأنه ضمن الفوز باللقب بعد ضم محمد إلى فريقه.

الحلقة الاولى والثانية

كانت الحلقات الأولي والثانية من برنامج أحلى صوت "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث، قد شهدت انضمام العديد من المواهب الغنائية المميزة، والتي سعى كل من المدربين الثلاثة للحصول عليها، وقد بشرت هذه الحلقة بموسم في غاية القوية والتميز، بعد أن خطف المدربون الأصوات الرائعة والتي تستحق التأهل لمرحلة المواجهة.

و يعرض برنامج "ذا فويس كيدز The Voice Kids "الموسم الثالث يوم السبت من كل أسبوع.
شهدت ظهور مواهب طربية.. تفاصيل الحلقة 3 من «ذا فويس كيدز»
شهدت ظهور مواهب طربية.. تفاصيل الحلقة 3 من «ذا فويس كيدز»
شهدت ظهور مواهب طربية.. تفاصيل الحلقة 3 من «ذا فويس كيدز»
شهدت ظهور مواهب طربية.. تفاصيل الحلقة 3 من «ذا فويس كيدز»
شهدت ظهور مواهب طربية.. تفاصيل الحلقة 3 من «ذا فويس كيدز»
شهدت ظهور مواهب طربية.. تفاصيل الحلقة 3 من «ذا فويس كيدز»
شهدت ظهور مواهب طربية.. تفاصيل الحلقة 3 من «ذا فويس كيدز»
شهدت ظهور مواهب طربية.. تفاصيل الحلقة 3 من «ذا فويس كيدز»

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