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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشرقية تنهي طلاء 2240 واجهة مبنى باللون الموحد

الأحد 19/يناير/2020 - 11:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من طلاء ٢٢٤٠ واجهة مبنى باللون الموحد، بنطاق المحافظة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطلاء والنسق الحضاري، ومعالجة التشوه البصري للمباني بعد انتشار ظاهرة المباني العشوائية وإعطاء لون موحد لها سيكون بمثابة لمسة جمالية وحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة وضع جدول زمني ومحدد لخطة طلاء واجهات المباني والنوافذ، والتي تشمل النموذج الأول للمباني المقامة ذات واجهة الطوب الأحمر بالمراكز والمدن، بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلاؤها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة، مؤكدا عدم منح شهادة صلاحية بأشغال المبنى الجاري إقامته والصادر بشأنه ترخيص بناء إلا بعد التأكد من التشطيب الخارجي للواجهات الخارجية للعقار.

ونسقت مراكز ومدن المحافظة مع الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام بالانتهاء من تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ باللون الموحد لـ2090 واجهة مبنى من إجمالي 6821 مبنى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتستمر مراكز ومدن المحافظة في تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى، وذلك حفاظًا على الصورة البصرية للمنطقة ككل وللحفاظ على الوجه الحضاري لمدن المحافظة.

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