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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء فعاليات ورشة «الأعلى للإعلام» عن مدونة السلوك للأطفال

الأحد 19/يناير/2020 - 11:43 ص
فعاليات ورشة عمل
فعاليات ورشة عمل
محمد جعفر
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بدأت منذ قليل، فعاليات ورشة عمل المجلس الأعلى للإعلام، عن مدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسر في مصر.

يلقي الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، والدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، بالجامعة الأمريكية، الكلمة الافتتاحية.

كما يتحدث ناصر مسلم، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ولويجي بيتر، نائب ممثل منظمة اليونيسيف في مصر.

وانتهى المجلس من مسودة المدونة الخاصة بالسلوك الإعلامي للأطفال والأسر في مصر، والتي أولت اهتمامًا كبيرًا لحقوق الطفل مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضعت آليات تعامل الإعلام معهم واللغة التي ينبغي استخدامها، بحيث يكونوا مشاركين في العملية الإعلامية فيما يخصهم.

وتهدف المدونة إلى تمكين الأطفال المصريين من خلال إشراكهم في وضع المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى كونهم مستقبلين له، كما تتمتع بطبيعة توجيهية يتم تناولها في المنصات الإعلامية وعن طريق الصحفيين والمذيعين.

وألزمت المدونة التي من المنتظر التصديق عليها بعد الورشة، المحطات الفضائية ببث 3 ساعات على الأقل أسبوعيا مخصصة للأطفال، واحترام حقوق الطفل في المعاملة كفرد يحق لهم التمتع بجميع الحقوق.

كما وجهت بحماية الأطفال من المحتوى الضار وسوء المعاملة والتمييز، وتوفير محتوى يتمتع بالمصداقية ويمكن الوثوق به ويستند إلى الأمانة، وتقديم نماذج إيجابية في مجال الإرشاد الأسري وتوجيه الأطفال.

وحددت المدونة مخالفات خاصة بالمحتوى الإعلامي الموجه للأسرة وتنشئة الطفل، ووجهت بوصول الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى وسائل إعلام الأطفال، كما وضعت نموذجًا جديدًا للتصريح بمشاركة الأطفال القصر في أي عمل إعلامي.

وحظرت أي برنامج موجه للأطفال من وضع منتجات وإشارات تجارية، ومنعت تقديم إعلان عن منتجات ضارة كالتبغ أو الوصفات العلاجية المحظورة.

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