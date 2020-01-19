تسيير 33 رحلة دولية تابعة لتحالف ستار العالمى بمطار القاهرة

قال مصدر مسئول بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، إن شركات تحالف ستار العالمي للطيران، ستسير، طوال اليوم الأحد، 33 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي، لنقل ما يقرب من 9 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية.وتقدم السلطات الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وجه بضرورة تقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة وحسن استقبال الوفود الركابية والسياحية، والعمل على تذليل كل العقبات والمشكلات التي ربما تواجه تلك الوفود، فضلا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، في ظل المنافسة الشرسة في سوق النقل الجوي العالمية خاصة في دول منطقة الشرق الأوسط.