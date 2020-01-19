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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسئول يمني: الهجوم الحوثي على أحد المراكز العسكرية في مأرب «جريمة حرب»

الأحد 19/يناير/2020 - 11:42 ص
يحيي الحاتمي
يحيي الحاتمي
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قال رئيس شعبة الإعلام العسكري في الجيش اليمني، العقيد يحيي الحاتمي، إن الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي، واستهدف مسجدا في معسكر الاستقبال الخاص بتجمع "اللواء الرابع حماية رئاسية"، شمال غربي محافظة مأرب، يعد جريمة حرب.

وقال رئيس شعبة الإعلام العسكري- في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم الأحد- إن الميليشيا استخدمت في الهجوم صواريخ (جراد) قصيرة المدى وليست باليستية، كما ادعت".

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الحوثي على معسكر الاستقبال في مأرب إلى أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا.

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