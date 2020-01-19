محمد الباز يستضيف رموز قبائل ليبيا في «90 دقيقة».. الليلة

يكشف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «90 دقيقة» بقناة «المحور» الفضائية، في حلقة خاصة، تفاصيل مؤتمر برلين حول ليبيا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء وقادة العالم، كما يستعرض تفاصيل توصيات المؤتمر ومواقف الدول المشاركة فيه، وتفاصيل الموقف المصري خلال المؤتمر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.كما يكشف الإعلامي محمد الباز تفاصيل جديدة عن ممولي القنوات الإرهابية في تركيا، وعلاقة عبدالرحمن أبودية بالأُجراء والقيادات الإخوانية فى تركيا وقطر.كما يستضيف الدكتور محمد الباز 3 من قيادات القبائل الليبية، وهم: أبوصاع زامون، أحد أعيان قبيلة صعيان غرب ليبيا، وسعد الترهوني، أحد أعيان قبيلة ترهونة وسط ليبيا، وسعد الورشفاني، أحد أعيان قبيلة ورشفانة في بني غازي، وذلك للحديث حول التطورات الليبية وما تتعرض له ليبيا من تدخلات تركية سافرة في شئونها الداخلية، وموقف القبائل الليبية من تطورات على الأرض في ليبيا، وكيف سيتم التعامل مع الهجمة التركية على الأراضي الليبية، وموقفهم من مؤتمر برلين والمشاركة الدولية فيه.ويتحدث قيادات قبائل ليبيا عن دورهم في الوقوف بشدة مع الجيش الوطني الليبي ودعم بنائه، والعمل على مساندته في كل نواحي ليبيا، وعدم تحويل الدولة الليبية إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، أو أي وجود أو نفوذ تركي داخل البيت العربي الواحد، وكيف سيتم التعامل مع الميليشيات المسلحة التي يقودها فايز السراج، بدعم من تركيا في طرابلس.