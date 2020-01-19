الكهرباء: 25 ألف ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأحد، 25 ألف ميجاوات مقابل 24 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و815 ميجاوات.وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.