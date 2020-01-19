محافظ الإسماعيلية: أسئلة الامتحانات من صميم المنهج الدراسى

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن امتحانات نصف العام الدراسي للصف الأول والثاني الثانوي العام والإعدادية العامة، جاءت من صميم المنهج الدراسي والكتاب المدرسي، وفي مستوى الطالب المتوسط.وأشار إلى أنه لم يتم رصد أى شكوى من الامتحانات أو صعوبة الأسئلة، مشددا على توفير كل سبل الراحة وتأمين جميع اللجان لتيسير عملية الامتحانات في جو من الهدوء والراحة.ومن جهته أوضح الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي، الذين يؤدون الامتحانات على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها 8008 طلاب وطالبات للصف الثاني و853 للصف الأول موزعين بعدد 53 مدرسة ثانوية.جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ الإسماعيلية والوفد المرافق للمرور على مدارس التعليم الثانوي العام بالمحافظة للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية داخل لجان امتحانات نصف العام الدراسي بالمحافظة.وقد تضمنت جولة المحافظ ومرافقيه زيارة وتفقد لجان كل من مدرسة "الطائف" الرسمية للغات بنطاق حي ثالث، والتي تضم عدد ثلاث لجان فرعية للصفوف الأول والثاني الثانوي، بإجمالي 59 طالبا وطالبة، وكانت الامتحانات في مادتي الميكانيكا للعلمي وعلم النفس للقسم الأدبي، وعدد 6 لجان للشهادة الإعدادية العامة بإجمالي 180 طالبا وطالبة، وخلال الزيارة تفقد المحافظ أعمال التوسعات الإنشائية الجديدة بالمدرسة.