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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الأنبا مقار يترأس قداس الغطاس بكاتدرائية مار جرجس بالعاشر

الأحد 19/يناير/2020 - 11:39 ص
الأنبا مقار
الأنبا مقار
تريزة شنودة
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يترأس الأنبا مقار، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاشر من رمضان والشرقية، قداس عيد الغطاس مساء اليوم، وذلك بكاتدرائية القديس مار جرجس بالعاشر من رمضان.

ويشاركه صلوات القداس عدد من كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية، ونظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثلاثة قداسات لبرامون عيد الغطاس، وصام خلالها الأقباط ثلاثة أيام تسبق العيد، والذي يسمى بـ"عيد الظهور الإلهي".

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه مساء اليوم، في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بحضور البابا تواضروس الثاني.

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