تسيير 65 رحلة جوية داخلية بمطار القاهرة طوال اليوم

صرّح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي بأن شركات الطيران الخاصة المصرية ستسيّر طوال اليوم الأحد، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي القديم والمخصص لرحلات شركات الطيران الخاصة المصرية وبعض الشركات العربية والإفريقية، 65 رحلة جوية داخلية إلى المدن السياحية والحضارية، بمرحلتى السفر والوصول، لنقل أكثر من 10 آلاف راكب من مختلف الجنسيات.وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مبنى 1 بمطار القاهرة يشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة في الرحلات الجوية، بالإضافة إلى سفر ووصول آلاف الركاب من مختلف الجنسيات للقاهرة والمدن السياحية المصرية، لحرص الوفود السياحية والركابية على قضاء تلك الأوقات بالشواطئ الساحلية والمناظر الطبيعية الخلابة، تزامنًا مع بداية إجازات نصف العام الدراسي.وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، قد وجّه بضرورة توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بالمطارات المصرية.