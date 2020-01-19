رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انسيابية الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة

الأحد 19/يناير/2020 - 11:35 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدي
طباعة
شهدت الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الماضية، انتظاما كبيرا في عمليات الإقلاع والهبوط رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظات المصرية في الوقت الراهن، حيث لم يتلقى برج المراقبة الجوية أى إخطارات من جانب شركات الطيران يفيد بإلغاء أو تأجيل أى رحلات تابعة لهم، او تحويل مسار.

ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بشركة ميناء القاهرة الجوي إعلان حالة الاستنفار والطوارئ القصوى، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث تم التنبيه على العاملين بضرورة الالتزام بمواقع العمل وارتداء الملابس الفسفورية وسير السيارات ببطء بأرض المهبط، لعدم حدوث أية مشكلات تؤثر على سير الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

تسريب صوتي: إخواني يعترف بسرقة الجماعة لأموال التبرعات

منذ حوالي 14 ساعة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ حوالي 12 ساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«زقاق المدق».. نجيب محفوظ يحكي عن حميدة وعباس الحلو

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%