انسيابية الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الماضية، انتظاما كبيرا في عمليات الإقلاع والهبوط رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظات المصرية في الوقت الراهن، حيث لم يتلقى برج المراقبة الجوية أى إخطارات من جانب شركات الطيران يفيد بإلغاء أو تأجيل أى رحلات تابعة لهم، او تحويل مسار.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بشركة ميناء القاهرة الجوي إعلان حالة الاستنفار والطوارئ القصوى، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث تم التنبيه على العاملين بضرورة الالتزام بمواقع العمل وارتداء الملابس الفسفورية وسير السيارات ببطء بأرض المهبط، لعدم حدوث أية مشكلات تؤثر على سير الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة.