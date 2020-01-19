اقتصادية قناة السويس تشارك في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية

يشارك المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية والتي تنعقد غدا على مدار ثلاثة أيام في لندن بحضور العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء.وذكر بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن المهندس يحيى زكي سيتوجه اليوم الأحد إلى لندن للمشاركة في فعاليات القمة.وأوضح المهندس يحيى زكي في البيان أن هذه القمة تعد فرصة للمنطقة الاقتصادية لكونها تمثل تجمعًا دوليًا ستسهم في خلق العديد من المباحثات والشراكات التي من شأنها توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمنطقة.وأضاف" نسعى إلى تحقيق نجاحات وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة بعد عملية التطوير التي حدثت في المناطق الصناعية والموانىء، وما تتميز به الهيئة في كثير من الجوانب الإدارية والتشريعية".يذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدثا خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.