مواصفات خاصة لمبنى المديرية المالية الجديد فى بورسعيد

تواصل الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مبنى المديرية المالية الجديد بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، أعمالها، اليوم الأحد، للانتهاء من المبنى خلال شهر مارس المقبل.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، في تصريحات صحفية، إلى أن المبنى يهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وتدريب العاملين وتنمية قدراتهم، وأن إنشاء وحدات للتدريب يأتي لتخفيف العبء عن العاملين في الانتقال إلى التدريب بوزارة المالية إلى جانب مواكبة التطور والتحول الرقمي، وميكنة بعض الإدارات داخل ديوان عام المحافظة.وأكد أن المبنى سيشهد قيام الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة بوزارة المالية بتدريب العاملين بالجهاز الإداري للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات، وأنه من المنتظر أن يتم الانتهاء منه بنهاية شهر مارس أو أوائل شهر أبريل المقبل.ويقام المبنى على مساحة 650 مترا مربعا، ويتكون من 5 أدوار (دور أرضي - 4 أدوار عليا)، ويضم الدور الأرضي: قاعدة محاضرات، غرفة المحاضرين، البوفيه، مسجدا، مخزنا، غرفة المحول، جراجا، غرفة كهرباء، سويتش، وغرفة الديزل، بينما يضم الدور الأول: شئون العاملين، شئون إدارية، الصادر والوارد، الدعم الفني، مسئول التدريب، قاعة محاضرات، غرفة المحاضرين، وقاعتين لتدريب الكمبيوتر، ويضم الدور الثاني: كافتيريا، قاعة اجتماعات، مكتب مدير، السكرتارية، الإدارة العامة للمخازن والمشتريات، غرفتين مديرين عموم، غرفة وكيل المديرية، ويضم الدور الثالث: إدارة البحوث، إدارة المناقصات، إدارة موازنة، إدارة ختامي، وعدد من الإدارات الأخرى، بينما يضم الدور الرابع: مكان إعاشة به مطبخ، دورات مياه، صالة كبيرة، غرفتين، و3 "سويت".