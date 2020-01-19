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رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

«ضرورات التجديد» في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الأحد 19/يناير/2020 - 11:04 ص
مقاصد الشريعة الإسلامية
مقاصد الشريعة الإسلامية
أميرة العناني
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يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد"، بقلم الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر.

يشدد المؤلف في كتابه على أن الإدراك الواعي بمقاصد الشريعة الإسلامية من شأنه أن يُحرك المياه الراكدة ويُحيي الأمل في النفوس المحبطة، ويُحفز الهمم، ويُوقظ الغافلين، ويدفع الكسالى إلى العمل المثمر، لافتًا إلى أن الأمل كبير في عودة الوعي إلى جماهير المسلمين وعلمائهم وقادتهم ليخرجوا بعالم الإسلام من النفق المظلم الذي حُوصر فيه، والأخذ بيده إلى مستقبل مشرق يستعيد فيه المسلمون أمجادهم وعزتهم وحضارتهم ويسهمون إسهامًا فعالًا في تقدم وسلام البشرية جمعاء.

وعن المسلم الحق، الذي يريده الإسلام، يوضح زقزوق أن الإسلام يريد مسلمًا متفتح العقل، متيقظ الوعي، يعيش دنياه ويعيش عصره، ولكنه لا ينسى صلته بخالقه، بل يظل موصولًا بأصله الروحي، مضيفًا أن الإسلام يريد مسلمًا يعمل على تقدم مجتمعه وتطويره، متسلحًا بالعلم والوعي بمتغيرات العصر، متفاعلًا مع الآخرين ويتعايش في سلام مع كل الناس من كل الأعراق والأديان والحضارات.

ويحذر زقزوق من أن غياب الوعي بهذه المقاصد والانشغال بالأمور الثانوية والقضايا الهامشية يجعل المجتمع يتوه في دوامة من اللاوعي تبتلعه وتبتلع نشاطه العضلي والفكري وتجعل منه فريسة لكل الظواهر السلبية التي تجعله في النهاية لقمة سائغة في فم الآخرين.
ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوم الخميس 23 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 4 فبراير 2020 في دورته الـ 51، ويقام في نفس مكان إقامته العام الماضي في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويضم معرض القاهرة الدولي للكتاب 808 جناح بزيادة 86 جناح عن العام الماضي، كما زاد عدد الناشرين سواء الجهات الرسمية أو الأجانب ليبلغ 900 دار نشر وذلك بزيادة 153 دار نشر عن المعرض في دورته السابقة.

ويرفع معرض هذا العام شعار مصر إفريقيا وثقافة التنوع، وشخصية المعرض هو العالم والمفكر الراحل جمال حمدان، وجمهورية السنغال هي ضيف الشرف للمعرض.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور في الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، ويفتح أبوابه بالمجان لكل من، ذوى القدرات الخاصة، وأيضا لأبناء الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

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