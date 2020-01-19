9 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها البنوك.وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحا 30.440 نقطة ليصل إلى مستوى 6381.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحًا 38.460 نقطة ليصل إلى مستوى 7127.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% رابحًا 13.280 نقطة ليصل إلى مستوى 4899.23 نقطة.وجرى التداول بمستهل التعاملات على 112 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون دينار كويتى عبر 4641 صفقة.وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.69%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.08%وجاء سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 8.85%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية للرماية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 6.59%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 5.80%.وفى سياق متصل أعلنت أعلنت المجموعة المشتركة للمقاولات، عن توقيع شركتها التابعة فى الإمارات، عقد مناقصة بقيمة 240.46 مليون درهم بما يُعادل 19.89 مليون دينار (65.71 مليون دولار)، خاصة بالطرق الداخلية والبنية التحتية فى جزيرة رأس غراب.وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، أن المناقصة تم ترسيتها على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (أبو ظبى) بائتلاف شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الإمارات، متابعة أن الأرباح التشغيلية الناتجة من العقد المُشار إليه سوف يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة بالسنوات القادمة.