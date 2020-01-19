رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

9 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الأحد 19/يناير/2020 - 11:02 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
طباعة
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحا 30.440 نقطة ليصل إلى مستوى 6381.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحًا 38.460 نقطة ليصل إلى مستوى 7127.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% رابحًا 13.280 نقطة ليصل إلى مستوى 4899.23 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 112 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون دينار كويتى عبر 4641 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.69%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.08%

وجاء سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 8.85%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية للرماية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 6.59%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 5.80%.

وفى سياق متصل أعلنت أعلنت المجموعة المشتركة للمقاولات، عن توقيع شركتها التابعة فى الإمارات، عقد مناقصة بقيمة 240.46 مليون درهم بما يُعادل 19.89 مليون دينار (65.71 مليون دولار)، خاصة بالطرق الداخلية والبنية التحتية فى جزيرة رأس غراب.

وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، أن المناقصة تم ترسيتها على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (أبو ظبى) بائتلاف شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الإمارات، متابعة أن الأرباح التشغيلية الناتجة من العقد المُشار إليه سوف يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة بالسنوات القادمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

منذ حوالي 12 ساعة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ حوالي 10 ساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ حوالي 8 ساعات

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم