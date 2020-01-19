البنوك تقود صعود البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى، بدعم من الصعود القوي لقطاع البنوك.وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة.وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 16001 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 5174 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1393 نقطة.وفى سياق متصل أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن قرار مجلس الإدارة، بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية، للموافقة على منح الشركة مهلة لتعيين مستشار مالى مستقل آخر من المقيدين لدى الهيئة، لإعداد دراسات القيمة العادلة للشركة وشركاتها التابعة، المستهدفة بالعرض، والانتهاء منها فى مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل، على أن يتم تفويض رئيس مجلس الإدارة فى تعيين مستشار مالى مستقل آخر من المقيدين لدى الهيئة، لإعداد دراسات القيمة العادلة لمقدم العرض والشركات المستهدفة.