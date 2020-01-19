رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط تطلق أول تدريبات جائزة مصر للتميز الحكومي 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 10:50 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول أيام التدريب على جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام 2020 لتنطلق بالمحليات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد - في بيان للوزارة اليوم - إلى أن التدريب بدأ بخمس محافظات شملت القاهرة والمنوفية وبني سويف والجيزة والفيوم.

وأوضحت السعيد أن مرحلة استكمال البيانات بدأت - في ديسمبر الماضي - لتنطلق مرحلة التدريب التي تستمر علي مدار شهري يناير وفبراير 2020 ثم مرحلة متابعة تفعيل المنظومة بالجهة بدءًا من يناير الجاري وحتي أبريل 2020 فضلًا عن مرحلة تقييم طلبات الترشيح والتي تبدأ في منتصف أبريل القادم وحتى منتصف مايو ثم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية علي مدار شهري يونيو ويوليو 2020 تنتهي بحفل توزيع الجوائز في أكتوبر القادم.

وأشارت إلى أن التقديم للجائزة جرى بشكل طوعي العام الماضي، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم التدريبات اللازمة للمتقدمين للحصول على الجائزة بالمحافظات كافة.

وأضافت أن منظومة التميز الحكومي تعكس ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تضم جوائز التميز المؤسسي وجوائز التميز الفردى، وتنقسم جوائز التميز المؤسسي إلى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتشمل الوحدات المحلية (محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية وتشمل منافذ تقديم الخدمات (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري، المراكز التتكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة)، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية (الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول)، كما تضم جوائز التميز الفردى جائزة القيادات المتميزة وتخصص للمتميزين بالمراكز القيادية (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة الابتكار والإبداع لأى بحث تطبيقي أو فكرة إصلاحية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج فى المنطقة

منذ حوالي 10 ساعة

قصر باكنجهام يعلن تجريد الأمير هارى وميجان من الألقاب الملكية

منذ حوالي 10 ساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ حوالي 16 ساعة

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم