التخطيط تطلق أول تدريبات جائزة مصر للتميز الحكومي 2020

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول أيام التدريب على جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام 2020 لتنطلق بالمحليات.وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد - في بيان للوزارة اليوم - إلى أن التدريب بدأ بخمس محافظات شملت القاهرة والمنوفية وبني سويف والجيزة والفيوم.وأوضحت السعيد أن مرحلة استكمال البيانات بدأت - في ديسمبر الماضي - لتنطلق مرحلة التدريب التي تستمر علي مدار شهري يناير وفبراير 2020 ثم مرحلة متابعة تفعيل المنظومة بالجهة بدءًا من يناير الجاري وحتي أبريل 2020 فضلًا عن مرحلة تقييم طلبات الترشيح والتي تبدأ في منتصف أبريل القادم وحتى منتصف مايو ثم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية علي مدار شهري يونيو ويوليو 2020 تنتهي بحفل توزيع الجوائز في أكتوبر القادم.وأشارت إلى أن التقديم للجائزة جرى بشكل طوعي العام الماضي، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم التدريبات اللازمة للمتقدمين للحصول على الجائزة بالمحافظات كافة.وأضافت أن منظومة التميز الحكومي تعكس ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات.يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تضم جوائز التميز المؤسسي وجوائز التميز الفردى، وتنقسم جوائز التميز المؤسسي إلى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتشمل الوحدات المحلية (محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية وتشمل منافذ تقديم الخدمات (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري، المراكز التتكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة)، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية (الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول)، كما تضم جوائز التميز الفردى جائزة القيادات المتميزة وتخصص للمتميزين بالمراكز القيادية (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة الابتكار والإبداع لأى بحث تطبيقي أو فكرة إصلاحية.