مصر للبترول: نستهدف تحقيق إيرادات بـ 72 مليار جنيه

قال المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول، إن موازنة الشركة الاستثمارية للعام المالى 20202021 هي أضخم موازنة في تاريخ الشركة، وأنه من المستهدف لأول مرة تحقيق إيرادات بقيمة 72 مليار جنيه.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة بحضور قيادات البترول.وأشار إلى أن حجم المبيعات المستهدف يبلغ حوالى 8.8 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات، كما أنها تخطط لزيادة حجم مبيعاتها من وقود تموين الطائرات إلى 1.1 مليون طن ومن وقود تموين السفن الى 190 ألف طن، كما تستهدف تصدير زيوت المحركات والزيوت صناعية لعدة دول أفريقية تشمل كينيا ورواندا والسودان وأوغندا ونيجيريا خلال موازنة العام المالي 2020-2021 وذلك بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، لافتًا إلى أنها بدأت بالفعل تصدير شحنات من هذه الزيوت إلى كينيا ورواندا وأوغندا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.وأضاف أنها تخطط لإنشاء 25 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود وتطوير 100 محطة قائمة حفاظًا على صدارتها بين شركات تسويق المنتجات البترولية بالسوق المحلى بفضل عدد المحطات التي تمتلكها والبالغ عددها حاليًا نحو 1500 محطة.وأشار إلى توسعها مع نهاية ديسمبر الماضى في تسويق بنزين 95 اكسترا بالسوق المحلى في 81 محطة تابعة لمصر للبترول على مستوى الجمهورية بدلا من 60 محطة، ومن المخطط زيادة عدد المحطات التي تقوم بتوزيعه للجمهور بمقدار 60 محطة أخرى خلال العام المالى 2021، وأنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 755 مليون جنيه خلال العام في عدد كبير من المشروعات في مجالات الإحلال والتجديد لأصول الشركة وتعزيز أسطول نقل المنتجات البترولية وأسطول ناقلات تموين السفن وتطوير منظومة الأمن الصناعى ودعم البنية التحتية بالمستودعات والمضي قدما في استكمال نظام إدارة الأصول والموارد ERP.