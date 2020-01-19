التعاون للبترول: نستهدف 60 مليار جنيه مبيعات العام الحالي

قال المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، إن الشركة تخطط لتحقيق إيرادات تبلغ أكثر من 60 مليار جنيه خلال العام المالى 20202021 والذى تهدف خلاله إلى بيع حوالى 7.7 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات ووقود تموين السفن.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة بحضور قيادات البترول.وأشار إلى الاستمرار فى خطة العمل الجارية لتطوير مستودعات التوزيع ومحطات التموين والخدمة والتى تم اعتماد استثمارات لها فى موازنة العام المالى المقبل تقدر بنحو 132 مليون جنيه لتطوير المستودعات و75 مليون جنيه لتطوير محطات التموين وإنشاء محطات جديدة لخدمة المواطنين.وأوضح أنه جارى العمل على قدم وساق فى مشروع التطوير الشامل لمستودع مسطرد لمواكبة المواصفات العالمية، كما تم خلال الفترة الأخيرة تطوير إجمالى 480 محطة على مستوى الجمهورية وفقا لنماذج التطوير المعتمدة بالشركة، كما تخطط للانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الآلية الذكية لقياس أرصدة خزانات الوقود بالمحطات ATG لتعزيز كفاءة الرقابة على التوزيع والتى تشمل إضافة 141 محطة جديدة إلى المحطات التى تم الانتهاء من المنظومة بها فى المرحلة الأولى وعددها 923 محطة.كما استعرض جهود تعزيز وسائل السلامة والصحة المهنية بمستودعات الشركة على مستوى الجمهورية ودعمها بأنظمة ووسائل حديثة للسلامة والأمن الصناعى والوقاية والإنذار المبكر، لافتا إالتدريب والتأهيل المستمر للعنصر البشرى فى مجال السلامة.ولفت إلى استمرار الشركة فى إمداد المشروعات القومية والتنموية باحتياجاتها من الوقود والزيوت وفى مقدمتها مشروع المليون ونصف فدان، كما سيتم التعاقد على إمداد مشروع المزارع السمكية باحتياجاته من المنتجات البترولية، وتوقيع بروتوكول يتيح لها استغلال كافة محطات التموين والخدمة بجميع الموانئ البحرية الحدودية والموانئ الجافة، بالاضافة إلى تعاقدها فعليا على إدارة وتشغيل محطات موانئ ابوقير وشرم الشيخ والجونة للصيد.وأشار إلى الاستمرار في تطوير أسطول النقل البحري لتموين السفن حيث تم استلام 3 ناقلات في إطار برنامج توفير 5 ناقلات جديدة بما ساهم في ارتفاع مبيعات وقود تموين السفن بنسبة 54٪ خلال النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 884 مليون جنيه.