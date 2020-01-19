بقوة 4.09 ريختر.. هزة أرضية جنوب شرق الغردقة

كشف مسؤولو المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية على بعد 97 كم جنوب شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر، مساء السبت.وأوضح المسؤولون أن الهزة بلغت قوتها 4.09 بمقياس ريختر، ووقعت في الساعة 11:46 مساء السبت، فيما لم يتلق مركز عمليات البحر الأحمر إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.فيما أكد عدد كبير من الأهالي عدم حدوث أي مشكلات أو ملاحظة أي عوامل تأثير للهزة الأرضية التي شهدتها المدينة.