بينها سيف الله.. 4 مسلسلات تاريخية تتنافس في الموسم الرمضاني المقبل

عمرو يوسف في "سيف الله"

تيم حسن يتعاقد على "الأمير الأحمر"

صناع "الحرملك" يبدأون تحضيرات العمل

رشيد عساف ينتهي من "المطران كابوجي"

"ممالك النار "

حالة من الانتعاش الفني تشهدها الدراما التاريخية بعد فترة غياب طويلة، ويشهد الموسم الرمضاني المقبل، عودة قوية للأعمال التاريخية خاصة بعد تحقيق مسلسل "ممالك النار" الذي قام ببطولته النجم خالد النبوي، نجاحا كبيرا.ويتضمن الموسم الرمضاني المقبل، 4 أعمال درامية تاريخية يأتي على رأسها.المسلسل التاريخي "سيف الله" للنجم عمرو يوسف، والذي يتناول السيرة الذاتية للقائد والصحابي الجليل خالد بن الوليدوبدأ التحضير للمسلسل من قبل ما يقرب من ستة أشهر حيث يواصل صناع تصويره في عدد مختلف من الأماكن، ومن المقرر أن يقوموا بالسفر إلى الأردن خلال أيام لتصوير المشاهد الخارجية وعدد من المشاهد المرتبطة بالمعارك.ويشارك في بطولته، عمرو يوسف، عبدالرحمن أبوزهرة، محمد فراج، محمد ثروت، لبنى ونس، بسنت شوقي، حمدي الوزير، محمود فارس، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيزكما تعاقد الفنان تيم حسن، على مسلسل درامي جديد تدور أحداثه حول المناضل الفلسطيني الشهير "أبو حسن سلامة" والمعروف باسم "الأمير الأحمر".وتدور أحداث العمل حول التفاصيل الخاصة بالمناضل الفلسطيني، وكيف كان أهم مناضل في منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن قُتل على يد الموساد الإسرائيلي في لبنان، والمسلسل من إخراج سامر برقاوي وجاري ترشيح أبطاله لتحديد موعد نهائي للتصوير.وبدأ صناع مسلسل "الحرملك" التحضير للموسم الثاني من العمل للمشاركة به في الدراما الرمضانية لموسم 2020 وهو ينتمي للأعمال التاريخية التي تدور حول الحكم العثماني ويحكي عن كيفية وصول المماليك إلى السلطة وسيطرتهم الكاملة على المنطقة في ذلك الوقت ويشارك في بطولة المسلسل جمال سليمان والتونسية درة وسلافة معمار.فيما أوشك الفنان رشيد عساف، الانتهاء من تصوير مسلسل "المطران كابوجي" في سوريا ليكون جاهزا للعرض في الموسم الدرامي المقبل والمسلسل يروي تاريخ المطران كابوجي المعروف باسم "حارس القدس"، وهو من إخراج باسل الخطيب.يذكر أنه عرض مؤخرا المسلسل التاريخي "ممالك النار" والذي حقق نجاحا كبيرا وهو باكورة إنتاجات شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبد الرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.