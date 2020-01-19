القبض على المسؤول الأمني لداعش في الفلوجة

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الأحد، القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية أنه تم إلقاء القبض على المسؤول الأمني لتنظيم داعش في الفلوجة.يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية تنفذ عمليات في مناطق متفرقة من محافظة الانبار؛ تسفر عن إلقاء القبض على عناصر وقيادات في تنظيم "داعش".