ازدواج طريق البرمودي ورصف الطرق الداخلية في الوادي الجديد

صرح المهندس محمود أمين مدير إدارة الطرق بالداخلة، أنه تم الانتهاء من رصف الطرق الداخلية أمام بيوت الطلبة وسنترال الداخلة وخلف مجلس المدينة حتى الطريق الرئيسي، وعمل أماكن انتظار أمام مدرسة اللغات بموط والإدارة التعليمية بالداخلة؛ لتسهيل حركة المرور.وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنفيذ تعليمات اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة، لرفع كفاءة الطرق وعمل أماكن انتظار للسيارات.كما صرح المهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالوادي الجديد، أنه تم البدء في أعمال المرحلة الأولى من توسعة وازدواج طريق البرمودي بالخارجة بطول ١.٥ كم، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، وذلك للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين.كما أشار مغربي أنه يجري حاليا الانتهاء من عمل طبقة سطحية بشارع جمال عبد الناصر بالخارجة من ميدان التعمير وحتى ميدان بنك مصر والشوارع الجانبية المتفرعة لرفع كفاءة الطريق.